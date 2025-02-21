Гости с ума сойдут от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу
therecepts.com
Масленичная неделя — это не только время прощания с зимой, но и отличный повод для гастрономических экспериментов. Тонкие старорусские блины, которые исчезают со стола мгновенно, могут стать настоящим открытием для ваших гостей.
Вот как можно приготовить их так, чтобы даже соседи оценили и запомнили.
Набор продуктов:
- Пшеничная мука высшего сорта — 500 г;
- Куриные яйца (желательно домашние) — 3 штуки;
- Свежее молоко — 1 литр;
- Очищенная вода — 300 мл;
- Песок сахара — 2 ст. ложки;
- Морская соль — 1 ч. ложка;
- Очищенное растительное масло — 3 ст. ложки;
- Опционально: разрыхлитель для добавления воздушности.
Этапы приготовления:
- Смешивание ингредиентов: Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до легкости. Постепенно вводите муку, чередуя ее с молоком и водой, чтобы избежать комков. Добейтесь гладкости и текучести теста.
- Добавление масла: Влейте в тесто растительное масло, это предотвратит прилипание блинов к сковороде и придаст им золотистую корочку.
- Жарка блинов: Используйте хорошо разогретую сковороду, немного смазанную маслом. Выливайте тонкий слой теста, равномерно распределяя его по поверхности. Обжаривайте каждую сторону до золотистости, затем аккуратно переворачивайте.
Эти блины превосходно сочетаются с медом, сметаной или свежими ягодами. Они идеальны как для сладких, так и для соленых начинок, что делает их универсальным выбором для любого масленичного стола.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец