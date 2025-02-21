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Гости с ума сойдут от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Откройте для себя простой рецепт приготовления ...

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Масленичная неделя — это не только время прощания с зимой, но и отличный повод для гастрономических экспериментов. Тонкие старорусские блины, которые исчезают со стола мгновенно, могут стать настоящим открытием для ваших гостей.

Вот как можно приготовить их так, чтобы даже соседи оценили и запомнили.

Набор продуктов:

  • Пшеничная мука высшего сорта — 500 г;
  • Куриные яйца (желательно домашние) — 3 штуки;
  • Свежее молоко — 1 литр;
  • Очищенная вода — 300 мл;
  • Песок сахара — 2 ст. ложки;
  • Морская соль — 1 ч. ложка;
  • Очищенное растительное масло — 3 ст. ложки;
  • Опционально: разрыхлитель для добавления воздушности.

Этапы приготовления:

  • Смешивание ингредиентов: Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до легкости. Постепенно вводите муку, чередуя ее с молоком и водой, чтобы избежать комков. Добейтесь гладкости и текучести теста.
  • Добавление масла: Влейте в тесто растительное масло, это предотвратит прилипание блинов к сковороде и придаст им золотистую корочку.
  • Жарка блинов: Используйте хорошо разогретую сковороду, немного смазанную маслом. Выливайте тонкий слой теста, равномерно распределяя его по поверхности. Обжаривайте каждую сторону до золотистости, затем аккуратно переворачивайте.

Эти блины превосходно сочетаются с медом, сметаной или свежими ягодами. Они идеальны как для сладких, так и для соленых начинок, что делает их универсальным выбором для любого масленичного стола.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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