Гости с ума сойдут от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Масленичная неделя — это не только время прощания с зимой, но и отличный повод для гастрономических экспериментов. Тонкие старорусские блины, которые исчезают со стола мгновенно, могут стать настоящим открытием для ваших гостей.

Вот как можно приготовить их так, чтобы даже соседи оценили и запомнили.

Набор продуктов:

Пшеничная мука высшего сорта — 500 г;

Куриные яйца (желательно домашние) — 3 штуки;

Свежее молоко — 1 литр;

Очищенная вода — 300 мл;

Песок сахара — 2 ст. ложки;

Морская соль — 1 ч. ложка;

Очищенное растительное масло — 3 ст. ложки;

Опционально: разрыхлитель для добавления воздушности.

Этапы приготовления:

Смешивание ингредиентов: Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до легкости. Постепенно вводите муку, чередуя ее с молоком и водой, чтобы избежать комков. Добейтесь гладкости и текучести теста.

Добавление масла: Влейте в тесто растительное масло, это предотвратит прилипание блинов к сковороде и придаст им золотистую корочку.

Жарка блинов: Используйте хорошо разогретую сковороду, немного смазанную маслом. Выливайте тонкий слой теста, равномерно распределяя его по поверхности. Обжаривайте каждую сторону до золотистости, затем аккуратно переворачивайте.

Эти блины превосходно сочетаются с медом, сметаной или свежими ягодами. Они идеальны как для сладких, так и для соленых начинок, что делает их универсальным выбором для любого масленичного стола.