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Гости обалдеют от этой вкуснятины: простой и быстрый рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Откройте для себя простой и быстрый рецепт тонк...

koolinar.ru

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Масленица — это время теплых встреч и вкусной домашней еды. Что может быть лучше, чем праздник с ароматными, тонкими блинами, приготовленными по уникальному старорусскому рецепту?

Эти блины не только легко и быстро готовятся, но и обязательно вызовут восторг у ваших гостей.

Список ингредиентов для блинов:

  • 3 стакана молока;
  • 2 стакана воды (для более легких блинов);
  • 3-4 крупных яйца;
  • 2-3 столовые ложки сахара (по вкусу);
  • Полчайной ложки соли;
  • 2-2,5 стакана муки;
  • 3 столовые ложки растительного масла;
  • Четверть чайной ложки соды (погашенной уксусом для пушистости).

Этапы приготовления:

Смешивание ингредиентов:

  • Начните с взбивания яиц с сахаром и солью до пышности.
  • Медленно вводите муку, чередуя с добавлением молока и воды, чтобы избежать образования комков.
  • Добавьте растительное масло и погашенную соду, что сделает блины нежнее и добавит им воздушности.

Жарка блинов:

  • Разогрейте небольшое количество масла на сковороде среднего размера.
  • Налейте тонкий слой теста, распределяя его по сковороде для создания идеально ровного и тонкого блина.
  • Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон, что займет всего пару минут.

Подача и наслаждение:

  • Сервируйте готовые блины с любимыми добавками: от домашнего варенья до сливочного масла или сметаны.
  • Разнообразьте начинки, предложив гостям не только сладкие, но и сытные варианты, например, с икрой или мясной начинкой.

Чем особенны эти блины?

Этот рецепт тонких блинов прекрасен своей простотой и гарантирует идеальный результат. Блины получаются не только тонкими и легкими, но и порадуют вас своим замечательным вкусом, который напомнит о давних традициях русской кухни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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