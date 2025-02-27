Гости обалдеют от этой вкуснятины: простой и быстрый рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу
koolinar.ru
Масленица — это время теплых встреч и вкусной домашней еды. Что может быть лучше, чем праздник с ароматными, тонкими блинами, приготовленными по уникальному старорусскому рецепту?
Эти блины не только легко и быстро готовятся, но и обязательно вызовут восторг у ваших гостей.
Список ингредиентов для блинов:
- 3 стакана молока;
- 2 стакана воды (для более легких блинов);
- 3-4 крупных яйца;
- 2-3 столовые ложки сахара (по вкусу);
- Полчайной ложки соли;
- 2-2,5 стакана муки;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- Четверть чайной ложки соды (погашенной уксусом для пушистости).
Этапы приготовления:
Смешивание ингредиентов:
- Начните с взбивания яиц с сахаром и солью до пышности.
- Медленно вводите муку, чередуя с добавлением молока и воды, чтобы избежать образования комков.
- Добавьте растительное масло и погашенную соду, что сделает блины нежнее и добавит им воздушности.
Жарка блинов:
- Разогрейте небольшое количество масла на сковороде среднего размера.
- Налейте тонкий слой теста, распределяя его по сковороде для создания идеально ровного и тонкого блина.
- Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон, что займет всего пару минут.
Подача и наслаждение:
- Сервируйте готовые блины с любимыми добавками: от домашнего варенья до сливочного масла или сметаны.
- Разнообразьте начинки, предложив гостям не только сладкие, но и сытные варианты, например, с икрой или мясной начинкой.
Чем особенны эти блины?
Этот рецепт тонких блинов прекрасен своей простотой и гарантирует идеальный результат. Блины получаются не только тонкими и легкими, но и порадуют вас своим замечательным вкусом, который напомнит о давних традициях русской кухни.
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