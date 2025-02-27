Гости обалдеют от этой вкуснятины: простой и быстрый рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Масленица — это время теплых встреч и вкусной домашней еды. Что может быть лучше, чем праздник с ароматными, тонкими блинами, приготовленными по уникальному старорусскому рецепту?

Эти блины не только легко и быстро готовятся, но и обязательно вызовут восторг у ваших гостей.

Список ингредиентов для блинов:

3 стакана молока;

2 стакана воды (для более легких блинов);

3-4 крупных яйца;

2-3 столовые ложки сахара (по вкусу);

Полчайной ложки соли;

2-2,5 стакана муки;

3 столовые ложки растительного масла;

Четверть чайной ложки соды (погашенной уксусом для пушистости).

Этапы приготовления:

Смешивание ингредиентов:

Начните с взбивания яиц с сахаром и солью до пышности.

Медленно вводите муку, чередуя с добавлением молока и воды, чтобы избежать образования комков.

Добавьте растительное масло и погашенную соду, что сделает блины нежнее и добавит им воздушности.

Жарка блинов:

Разогрейте небольшое количество масла на сковороде среднего размера.

Налейте тонкий слой теста, распределяя его по сковороде для создания идеально ровного и тонкого блина.

Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон, что займет всего пару минут.

Подача и наслаждение:

Сервируйте готовые блины с любимыми добавками: от домашнего варенья до сливочного масла или сметаны.

Разнообразьте начинки, предложив гостям не только сладкие, но и сытные варианты, например, с икрой или мясной начинкой.

Чем особенны эти блины?

Этот рецепт тонких блинов прекрасен своей простотой и гарантирует идеальный результат. Блины получаются не только тонкими и легкими, но и порадуют вас своим замечательным вкусом, который напомнит о давних традициях русской кухни.