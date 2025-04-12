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Гости лопают рулетики из лаваша с ветчиной первыми: запомните необычный рецепт праздничной закуски

Рулетики из лаваша с ветчиной — это простое, но...

kasheloff.ru

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Рулетики из лаваша с ветчиной — это простое, но вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейных ужинов, праздничных мероприятий и пикников. Их универсальность и лёгкость в приготовлении делают их популярными среди кулинаров любого уровня, а возможность разнообразить начинку позволяет каждый раз создавать новые вкусовые сочетания.

Для приготовления рулетиков понадобятся следующие ингредиенты: два листа лаваша, восемь ломтиков ветчины, один помидор, 150 граммов сыра, майонез и свежая зелень по вкусу.

Шаги приготовления:

  1. Расположите первый лист лаваша на рабочей поверхности и равномерно распределите по нему майонез. Это поможет зафиксировать все ингредиенты и сделать основу для рулетиков.

  2. На майонезный слой выложите листья салата и зелень, равномерно распределяя их по всей поверхности. Это добавит свежести и витаминов в ваше блюдо.

  3. Нарежьте помидор тонкими ломтиками и выложите их на зелень. Сочная кислинка помидоров прекрасно дополнит остальные ингредиенты.

  4. На помидоры аккуратно положите ломтики ветчины. Можно также смазать ветчину соусом по вкусу для усиления аромата.

  5. Посыпьте рулетик тёртым сыром. Сыр придаст блюду сливочную нотку и поможет скрепить все ингредиенты.

  6. После того как все слои выложены, аккуратно сверните лаваш в рулет, стараясь не нарушить его структуру и удержать начинку внутри.

  7. Нарежьте рулет на 2-3 части, чтобы получились небольшие и аккуратные порции.

Эти рулетики можно подавать как в холодном виде, сохраняя все компоненты свежими, так и обжарить на сковороде до золотистой корочки для хрустящей текстуры. Это универсальное и простое блюдо будет отлично смотреться на любом столе и подойдёт для самых разных случаев.

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