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Гости будут в восторге от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Масленица — это не только прощание с зимой, но ...

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Масленица — это не только прощание с зимой, но и отличный повод порадовать себя и своих гостей настоящими русскими блинами. Изысканные тонкие блины с хрустящей корочкой — настоящая жемчужина русской кулинарии. Вот легкий рецепт, который позволит вам освоить этот кулинарный шедевр и удивить всех гостей своим мастерством.

Необходимые ингредиенты:

  • 1 литр молока
  • 4 свежих яйца
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • 5 столовых ложек растительного масла
  • 2-3 стакана муки (в зависимости от желаемой консистенции)
  • 1 чайная ложка соды, погашенная уксусом
  • Растительное масло для обжаривания

Инструкция по приготовлению:

  1. Смешивание ингредиентов:

    • В крупной миске для начала смешиваем яйцо, сахар, соль и продолжаем мешать, пока не образуется легкая пена.
    • Не прекращая взбивать, постепенно добавляйте молоко.
    • Просейте муку и медленно вводите её в жидкую смесь, чтобы избежать комочков. Тесто должно напоминать по консистенции жидкую сметану.
    • Влейте растительное масло, что сделает блины более нежными и предотвратит их прилипание к сковороде.
    • Добавьте погашенную соду для легкости и пышности блинов.

  2. Процесс жарки:

    • Нагрейте сковороду и смажьте её небольшим количеством масла.
    • Выливайте тесто на горячую сковороду, распределяя его равномерно круговыми движениями так, чтобы оно тонко покрыло всю поверхность.
    • Обжаривайте блин до золотистой корочки на одной стороне, затем осторожно переверните на другую сторону.

  3. Сервировка:

    • Подавайте блины горячими, предложив к ним традиционные русские добавки: сметану, мед, джем или икру.

Этот рецепт поможет вам вновь ощутить всю гамму вкусов русской кухни и добавит теплоты в празднование Масленицы. Эти блины не только украсят праздничный стол, но и будут радовать всех своим великолепным вкусом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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