Гости будут в восторге от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Масленица — это не только прощание с зимой, но и отличный повод порадовать себя и своих гостей настоящими русскими блинами. Изысканные тонкие блины с хрустящей корочкой — настоящая жемчужина русской кулинарии. Вот легкий рецепт, который позволит вам освоить этот кулинарный шедевр и удивить всех гостей своим мастерством.

Необходимые ингредиенты:

1 литр молока

4 свежих яйца

3 столовые ложки сахара

1 чайная ложка соли

5 столовых ложек растительного масла

2-3 стакана муки (в зависимости от желаемой консистенции)

1 чайная ложка соды, погашенная уксусом

Растительное масло для обжаривания

Инструкция по приготовлению:

Смешивание ингредиентов: В крупной миске для начала смешиваем яйцо, сахар, соль и продолжаем мешать, пока не образуется легкая пена.

Не прекращая взбивать, постепенно добавляйте молоко.

Просейте муку и медленно вводите её в жидкую смесь, чтобы избежать комочков. Тесто должно напоминать по консистенции жидкую сметану.

Влейте растительное масло, что сделает блины более нежными и предотвратит их прилипание к сковороде.

Добавьте погашенную соду для легкости и пышности блинов. Процесс жарки: Нагрейте сковороду и смажьте её небольшим количеством масла.

Выливайте тесто на горячую сковороду, распределяя его равномерно круговыми движениями так, чтобы оно тонко покрыло всю поверхность.

Обжаривайте блин до золотистой корочки на одной стороне, затем осторожно переверните на другую сторону. Сервировка: Подавайте блины горячими, предложив к ним традиционные русские добавки: сметану, мед, джем или икру.

Этот рецепт поможет вам вновь ощутить всю гамму вкусов русской кухни и добавит теплоты в празднование Масленицы. Эти блины не только украсят праздничный стол, но и будут радовать всех своим великолепным вкусом.