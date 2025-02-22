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Гости будут в шоке от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Масленица не может обойтись без ароматных, тонк...

avtoklav-dz.ru

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Масленица не может обойтись без ароматных, тонких блинов, которые радуют всех без исключения. Представляем вашему вниманию рецепт старорусских блинов, которые легко станут изюминкой вашего праздничного стола и привлекут комплименты от ваших гостей.

Ингредиенты для приготовления:

  • Пшеничная мука – 2 стакана;
  • Молоко – 4 стакана;
  • Вода – 1 стакан;
  • Яйца – 4 штуки;
  • Сахар – 3 столовые ложки;
  • Соль – 1 чайная ложка;
  • Растительное масло – 3 столовые ложки для теста и немного для жарки;
  • Сухие дрожжи – 1 чайная ложка.

Этапы приготовления:

  1. Приготовление опары: Растворите дрожжи и чайную ложку сахара в теплой воде. Оставьте на 10-15 минут в тепле, пока не появится пена.

  2. Смешивание компонентов: Смешайте муку с солью и оставшимся сахаром в одной миске. В другой взбейте яйца, добавьте молоко, дрожжевую смесь и растительное масло.

  3. Замес теста: Соедините сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешайте до однородности, чтобы избежать комков. Консистенция теста должна быть похожа на жидкую сметану.

  4. Жарка блинов: Нагрейте сковороду, смазанную маслом. Выливайте тесто тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности сковороды. Жарьте каждый блин до золотистости с каждой стороны.

  5. Сервировка: Подавайте блины горячими с медом, сметаной, вареньем или икрой для наслаждения их исключительным вкусом.

Советы для идеального результата:

  • Используйте сочетание молока и воды для более нежной текстуры блинов.
  • Включение растительного масла в тесто помогает предотвратить пригорание и придает блинам мягкость.
  • Регулируйте температуру сковороды, чтобы блины не подгорали и равномерно прожаривались.

Этот рецепт старорусских блинов гарантированно украсит ваш праздничный стол на Масленицу, добавляя теплую атмосферу уюта и гостеприимства в ваш дом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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