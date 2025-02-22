Гости будут в шоке от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу
avtoklav-dz.ru
Масленица не может обойтись без ароматных, тонких блинов, которые радуют всех без исключения. Представляем вашему вниманию рецепт старорусских блинов, которые легко станут изюминкой вашего праздничного стола и привлекут комплименты от ваших гостей.
Ингредиенты для приготовления:
- Пшеничная мука – 2 стакана;
- Молоко – 4 стакана;
- Вода – 1 стакан;
- Яйца – 4 штуки;
- Сахар – 3 столовые ложки;
- Соль – 1 чайная ложка;
- Растительное масло – 3 столовые ложки для теста и немного для жарки;
- Сухие дрожжи – 1 чайная ложка.
Этапы приготовления:
Приготовление опары: Растворите дрожжи и чайную ложку сахара в теплой воде. Оставьте на 10-15 минут в тепле, пока не появится пена.
Смешивание компонентов: Смешайте муку с солью и оставшимся сахаром в одной миске. В другой взбейте яйца, добавьте молоко, дрожжевую смесь и растительное масло.
Замес теста: Соедините сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешайте до однородности, чтобы избежать комков. Консистенция теста должна быть похожа на жидкую сметану.
Жарка блинов: Нагрейте сковороду, смазанную маслом. Выливайте тесто тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности сковороды. Жарьте каждый блин до золотистости с каждой стороны.
Сервировка: Подавайте блины горячими с медом, сметаной, вареньем или икрой для наслаждения их исключительным вкусом.
Советы для идеального результата:
- Используйте сочетание молока и воды для более нежной текстуры блинов.
- Включение растительного масла в тесто помогает предотвратить пригорание и придает блинам мягкость.
- Регулируйте температуру сковороды, чтобы блины не подгорали и равномерно прожаривались.
Этот рецепт старорусских блинов гарантированно украсит ваш праздничный стол на Масленицу, добавляя теплую атмосферу уюта и гостеприимства в ваш дом.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец