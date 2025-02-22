Гости будут в шоке от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Масленица не может обойтись без ароматных, тонких блинов, которые радуют всех без исключения. Представляем вашему вниманию рецепт старорусских блинов, которые легко станут изюминкой вашего праздничного стола и привлекут комплименты от ваших гостей.

Ингредиенты для приготовления:

Пшеничная мука – 2 стакана;

Молоко – 4 стакана;

Вода – 1 стакан;

Яйца – 4 штуки;

Сахар – 3 столовые ложки;

Соль – 1 чайная ложка;

Растительное масло – 3 столовые ложки для теста и немного для жарки;

Сухие дрожжи – 1 чайная ложка.

Этапы приготовления:

Приготовление опары: Растворите дрожжи и чайную ложку сахара в теплой воде. Оставьте на 10-15 минут в тепле, пока не появится пена. Смешивание компонентов: Смешайте муку с солью и оставшимся сахаром в одной миске. В другой взбейте яйца, добавьте молоко, дрожжевую смесь и растительное масло. Замес теста: Соедините сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешайте до однородности, чтобы избежать комков. Консистенция теста должна быть похожа на жидкую сметану. Жарка блинов: Нагрейте сковороду, смазанную маслом. Выливайте тесто тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности сковороды. Жарьте каждый блин до золотистости с каждой стороны. Сервировка: Подавайте блины горячими с медом, сметаной, вареньем или икрой для наслаждения их исключительным вкусом.

Советы для идеального результата:

Используйте сочетание молока и воды для более нежной текстуры блинов.

Включение растительного масла в тесто помогает предотвратить пригорание и придает блинам мягкость.

Регулируйте температуру сковороды, чтобы блины не подгорали и равномерно прожаривались.

Этот рецепт старорусских блинов гарантированно украсит ваш праздничный стол на Масленицу, добавляя теплую атмосферу уюта и гостеприимства в ваш дом.