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Гости будут поражены этой вкуснятиной: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Масленица — это не только время прощания с зимо...

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С наступлением Масленицы каждая семья стремится приготовить что-то особенное, чтобы отметить конец зимы. Тонкие старорусские блины могут стать именно тем блюдом, которое превратит праздник в настоящее волшебство.

Основное содержание: Старорусские блины — это кулинарная классика, которая требует особого внимания к деталям при приготовлении. Вот подробная инструкция, как приготовить нежные и румяные блины, которые будут радовать всех гостей.

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;
  • 200 граммов муки;
  • 2 свежих яйца;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 столовые ложки растительного масла в тесто;
  • 1/2 чайной ложки соды, нейтрализованной уксусом.

Метод приготовления:

  1. Приготовление основы: Взбейте яйца с сахаром и солью до пышности. Медленно введите теплое молоко, не прекращая взбивать.
  2. Добавление муки: Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая смесь, чтобы избежать появления комков.
  3. Доработка теста: Влейте растительное масло и добавьте соду, заранее погашенную уксусом, и перемешайте до получения однородной массы.
  4. Жарка блинов: Нагрейте сковороду, смазанную маслом, и вылейте тонкий слой теста, распределяя его по поверхности. Обжаривайте каждую сторону до золотистого цвета, затем аккуратно переверните на другую сторону.

Сервировка: Подавайте блины с любимыми топпингами — от классического меда до свежих ягод или шоколадной пасты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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