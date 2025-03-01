Гости будут поражены этой вкуснятиной: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу
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С наступлением Масленицы каждая семья стремится приготовить что-то особенное, чтобы отметить конец зимы. Тонкие старорусские блины могут стать именно тем блюдом, которое превратит праздник в настоящее волшебство.
Основное содержание: Старорусские блины — это кулинарная классика, которая требует особого внимания к деталям при приготовлении. Вот подробная инструкция, как приготовить нежные и румяные блины, которые будут радовать всех гостей.
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 200 граммов муки;
- 2 свежих яйца;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 столовые ложки растительного масла в тесто;
- 1/2 чайной ложки соды, нейтрализованной уксусом.
Метод приготовления:
- Приготовление основы: Взбейте яйца с сахаром и солью до пышности. Медленно введите теплое молоко, не прекращая взбивать.
- Добавление муки: Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая смесь, чтобы избежать появления комков.
- Доработка теста: Влейте растительное масло и добавьте соду, заранее погашенную уксусом, и перемешайте до получения однородной массы.
- Жарка блинов: Нагрейте сковороду, смазанную маслом, и вылейте тонкий слой теста, распределяя его по поверхности. Обжаривайте каждую сторону до золотистого цвета, затем аккуратно переверните на другую сторону.
Сервировка: Подавайте блины с любимыми топпингами — от классического меда до свежих ягод или шоколадной пасты.
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