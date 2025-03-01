Гости будут поражены этой вкуснятиной: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

С наступлением Масленицы каждая семья стремится приготовить что-то особенное, чтобы отметить конец зимы. Тонкие старорусские блины могут стать именно тем блюдом, которое превратит праздник в настоящее волшебство.

Основное содержание: Старорусские блины — это кулинарная классика, которая требует особого внимания к деталям при приготовлении. Вот подробная инструкция, как приготовить нежные и румяные блины, которые будут радовать всех гостей.

Ингредиенты:

500 мл молока;

200 граммов муки;

2 свежих яйца;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

2 столовые ложки растительного масла в тесто;

1/2 чайной ложки соды, нейтрализованной уксусом.

Метод приготовления:

Приготовление основы: Взбейте яйца с сахаром и солью до пышности. Медленно введите теплое молоко, не прекращая взбивать. Добавление муки: Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая смесь, чтобы избежать появления комков. Доработка теста: Влейте растительное масло и добавьте соду, заранее погашенную уксусом, и перемешайте до получения однородной массы. Жарка блинов: Нагрейте сковороду, смазанную маслом, и вылейте тонкий слой теста, распределяя его по поверхности. Обжаривайте каждую сторону до золотистого цвета, затем аккуратно переверните на другую сторону.

Сервировка: Подавайте блины с любимыми топпингами — от классического меда до свежих ягод или шоколадной пасты.