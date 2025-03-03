Гости будут без ума от такой вкуснятины: легкий рецепт тонких и ажурных старорусских блинов на Масленицу

Масленица — это не только время веселья и проводов зимы, но и отличный повод порадовать близких вкусными блинами. Старорусские блины, тонкие и ажурные, являются классикой праздничного стола.

Прозрачные, как слеза, они станут идеальным дополнением к вашему празднику. Вот как легко приготовить их самостоятельно, соблюдая традиции и добавляя современные нотки в рецепт.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 250 г

Молоко — 500 мл

Вода — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л. для теста и немного для смазывания сковороды

Сода — 1/2 ч. л., погашенная уксусом

Пошаговый рецепт:

Приготовление опары: В глубокой миске смешайте половину нормы молока (250 мл), которое должно быть теплым, но не горячим, с сахаром, солью и содой. Добавьте примерно 100 г муки, тщательно перемешайте до гладкости, чтобы не было комочков. Дайте смеси постоять в теплом месте на 1-2 часа, чтобы начался процесс брожения.

Добавление оставшихся ингредиентов: Введите в опару оставшееся молоко, воду и яйца, тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, продолжая мешать, чтобы тесто оставалось однородным. В конце добавьте растительное масло, это поможет блинам легко сниматься со сковороды.

Жарка блинов: Разогрейте сковороду и легко смажьте её растительным маслом. Выливайте тонкий слой теста, распределяя его по сковороде круговым движением. Жарьте каждый блин до золотистой корочки, затем аккуратно переверните на другую сторону.

Подача: Подавайте готовые блины с медом, сгущенным молоком, ягодными соусами или икрой — выбор зависит от ваших предпочтений и вкуса гостей.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и гарантированно вызовет восторг у ваших гостей. Ажурные и воздушные блины на Масленицу украсят любой праздничный стол и сделают ваше застолье по-настоящему торжественным.