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Гости будут без ума от такой вкуснятины: легкий рецепт тонких и ажурных старорусских блинов на Масленицу

Этот легкий рецепт поможет вам восхитить гостей...

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Масленица — это не только время веселья и проводов зимы, но и отличный повод порадовать близких вкусными блинами. Старорусские блины, тонкие и ажурные, являются классикой праздничного стола.

Прозрачные, как слеза, они станут идеальным дополнением к вашему празднику. Вот как легко приготовить их самостоятельно, соблюдая традиции и добавляя современные нотки в рецепт.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 250 г
  • Молоко — 500 мл
  • Вода — 200 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л. для теста и немного для смазывания сковороды
  • Сода — 1/2 ч. л., погашенная уксусом

Пошаговый рецепт:

  • Приготовление опары: В глубокой миске смешайте половину нормы молока (250 мл), которое должно быть теплым, но не горячим, с сахаром, солью и содой. Добавьте примерно 100 г муки, тщательно перемешайте до гладкости, чтобы не было комочков. Дайте смеси постоять в теплом месте на 1-2 часа, чтобы начался процесс брожения.
  • Добавление оставшихся ингредиентов: Введите в опару оставшееся молоко, воду и яйца, тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, продолжая мешать, чтобы тесто оставалось однородным. В конце добавьте растительное масло, это поможет блинам легко сниматься со сковороды.
  • Жарка блинов: Разогрейте сковороду и легко смажьте её растительным маслом. Выливайте тонкий слой теста, распределяя его по сковороде круговым движением. Жарьте каждый блин до золотистой корочки, затем аккуратно переверните на другую сторону.
  • Подача: Подавайте готовые блины с медом, сгущенным молоком, ягодными соусами или икрой — выбор зависит от ваших предпочтений и вкуса гостей.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и гарантированно вызовет восторг у ваших гостей. Ажурные и воздушные блины на Масленицу украсят любой праздничный стол и сделают ваше застолье по-настоящему торжественным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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