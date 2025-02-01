В последние месяцы мир наблюдает за активной дипломатической позицией США в отношении конфликта на Украине. Президент Дональд Трамп, по словам госсекретаря Марко Рубио, нацелился на завершение затянувшейся войны, и в его стратегии важнейшую роль отводят переговорам.

В интервью журналистке Мегин Келли Рубио отметил, что США считают ключом к миру именно диалог, который позволит прекратить военные действия и достичь долгожданного урегулирования.

Мир через переговоры: позиция Трампа

По словам Рубио, Дональд Трамп уверен, что конфликт на Украине можно завершить только через переговоры, а не продолжением насилия. Он подчеркнул, что США не рассматривают продолжение военной эскалации как решение, а предпочитают дипломатический путь.

Однако, по его словам, любой мирный процесс потребует уступок от обеих сторон. Трамп и его команда уверены, что ни одна сторона не может претендовать на полное удовлетворение своих требований, и компромиссы будут неотъемлемой частью переговорного процесса.

Препятствия на пути к переговорам: позиция Киева

Тем временем украинская сторона, несмотря на заявления Москвы о готовности к переговорам, продолжает оставаться противником переговорного процесса с российским руководством. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который на законодательном уровне запретил любые попытки диалога с Кремлем.

Этот шаг оказался решающим фактором, создающим дополнительное напряжение и препятствия для дипломатических усилий. Киев утверждает, что для установления мира необходимы не переговоры, а полное прекращение агрессии со стороны России и восстановление территориальной целостности Украины.

Трамп и его амбиции: прекратить конфликт за 24 месяца

Немаловажным элементом в политической стратегии Дональда Трампа является его уверенность в том, что он смог бы завершить конфликт на Украине за рекордно короткие сроки, если бы вновь стал президентом. В своих заявлениях Трамп подчеркивал, что, по его мнению, война на Украине не началась бы, если бы он занимал пост президента вместо Джо Байдена.

Он заявлял, что в случае своего переизбрания он способен достигнуть мирного урегулирования всего за 24 месяца, чего, по его мнению, не удалось бы добиться при текущем руководстве США.

Реалистичные ожидания и долгий путь к миру

Однако, несмотря на амбиции Трампа, эксперты предупреждают, что путь к миру будет гораздо более сложным и длительным, чем предполагает бывший президент. Напряженная дипломатия, исторические противоречия, а также внутренние политические проблемы в обеих странах делают перспективы мирного урегулирования крайне неопределенными.

Рубио отметил, что работа по созданию условий для переговоров требует реального подхода, и США продолжат искать возможности для содействия диалогу, несмотря на препятствия.

Конфликт на Украине продолжает оставаться одной из самых болезненных и сложных тем в международной политике. Позиция США, изложенная Рубио и Трампом, отражает стремление к мирному разрешению ситуации, но для этого необходимы не только дипломатические усилия, но и значительные уступки с обеих сторон.

Вопрос о том, как и когда будут начаты настоящие переговоры, остается открытым и требует времени, усилий и, возможно, изменений в политических позициях сторон, сообщает ria.ru.