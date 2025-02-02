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Госсекретарь США раскрыл план Трампа: как он планирует завершить конфликт на Украине

В новом повороте американской внешней политики,...

ferra.ru

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В новом повороте американской внешней политики, Президент США Дональд Трамп выразил свое стремление к мирному решению украинского конфликта путем дипломатических переговоров. Об этом сообщил Госсекретарь США Марко Рубио в интервью с журналисткой Мегин Келли. По словам Рубио, президент считает, что долгосрочный конфликт должен быть завершен через диалог, причем обе стороны, Украина и Россия, должны быть готовы к компромиссам.

Стратегия Трампа для мира

Дональд Трамп утверждал, что если бы он оставался у власти, то конфликт на Украине был бы невозможен. В своих планах на второй срок, он обещает разрешить кризис в течение одного дня. Тем не менее, Марко Рубио подчеркивает, что путь к миру потребует интенсивной и мудрой дипломатии, уже испытанной в прошлом.

Препятствия для переговоров

Сложность ситуации усугубляется решением украинского президента Владимира Зеленского, который в октябре 2022 года подписал закон, запрещающий переговоры с руководством России. С другой стороны, Россия выразила готовность к диалогу, что добавляет дополнительные сложности в дипломатическую рамку.

Взгляд в будущее

Госсекретарь подчеркивает, что на пути к миру необходим реалистичный подход к переговорам, который будет включать в себя жертвы с обеих сторон. Решение этого масштабного конфликта потребует терпения, стратегического планирования и готовности к сложным решениям, которые могут вызвать разнообразные реакции на международной арене.

Эта новая стратегия Дональда Трампа вызывает значительный интерес и ожидания среди мирового сообщества, которое стремится увидеть, приведет ли обновленный подход к завершению длительного конфликта, пишет РИА новости.

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