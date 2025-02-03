Госсекретарь США раскрыл план Трампа: как он хочет завершить конфликт на Украине

В свете продолжающегося конфликта на Украине, бывший президент США Дональд Трамп вновь выходит на арену мировой политики с обещанием урегулировать кризис. По словам американского госсекретаря Марко Рубио в недавнем интервью с Мегин Келли, Трамп видит решение конфликта исключительно через дипломатические переговоры.

"Этот затянувшийся конфликт должен завершиться, и лучший способ это сделать — через переговоры," — подчеркивал Рубио.

Он также намекнул, что в процессе дипломатии как Украина, так и Россия должны будут пойти на определённые уступки.

Дипломатическая стратегия Трампа вызывает вопросы, особенно учитывая законодательные барьеры для переговоров, установленные в Украине. Президент Украины в октябре 2022 года подписал закон, который фактически запрещает переговоры с текущим российским руководством, пишет РИА новости.

В прошлом Трамп утверждал, что конфликт в Украине мог бы не начаться, если бы он находился у власти вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что может уладить ситуацию за 24 часа в случае своего переизбрания. Однако Рубио признает, что на деле всё не так просто:

"Это тяжелая работа дипломатии, которую мы уже испытывали ранее".

Возможно ли, что Трамп сможет использовать свой опыт и авторитет для прекращения конфликта, или это лишь политическая риторика в преддверии выборов? Время покажет, но одно ясно: на пути к миру на Украине стоит множество препятствий, и их преодоление потребует согласованных усилий со стороны многих глобальных лидеров.