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Госдума РФ одобрила закон о защите русского языка от иностранных слов - как это может работать?

Госдума РФ одобрила закон о защите русского языка от иностранных слов - как это может работать?

Фото: sciencepop.ru

Депутаты Государственный думы в первом чтении накануне одобрили законопроект о зашите русского языка от иностранных слов.

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Авторы закона объясняют, что должностные лица в РФ должны будут следить за тем, чтобы граждане и организации соблюдали нормы современного русского литературного языка.
Закон будет работать и в отношении книг, фильмов. Также СМИ обяжут использовать литературный русский язык без иностранных слов.

"Чтобы все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире, чтобы они прекратили считаться авторскими манерами и авторским стилем", — отметила депутат Ямпольская.

Это не единственная законодательная инициатива по защите русского языка. В начале декабря в Госдуму внесли еще один законопроект — о запрете использования в рекламе алфавитов, созданных не на основе кириллицы. По словам авторов документа, это поможет защите кириллического письма и очищению русского языка от избыточных заимствований.

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