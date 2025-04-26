Госдума планирует сенсационное решение для семей: ипотеку за вас заплатит государство

В России продолжают искать способы увеличить рождаемость. Один из вариантов предложил депутат Госдумы Сергей Миронов: он считает, что частичное или полное списание ипотеки для семей с детьми поможет изменить ситуацию к лучшему.

Миронов объяснил, что высокие выплаты по ипотеке часто становятся серьёзным барьером для пар, которые задумываются о рождении детей. Его инициатива направлена на то, чтобы снизить финансовую нагрузку и тем самым стимулировать рост рождаемости.

Суть предложения проста: при рождении первого ребёнка государство оплачивает 25% ипотечного долга семьи. Появление второго ребёнка добавляет ещё 25%. Если в семье рождается третий или четвёртый ребёнок, семья полностью освобождается от оставшихся выплат.

Депутат уверен, что такая мера будет эффективной. В подтверждение своих слов он привёл пример Оренбургской области, где аналогичная программа, по его данным, уже привела к заметному росту числа новорожденных. Миронов полагает, что на общероссийском уровне внедрение этой инициативы способно увеличить рождаемость в 1,5–3 раза.