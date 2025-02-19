Госдума хочет освободить россиян от срочной службы: кого будет касаться

В Госдуме РФ активно рассматривается законопроект, который предусматривает изменения в условиях прохождения военной службы.

Инициатива, поддержанная Андреем Картаполовым, главой комитета по обороне, нацелена на освобождение от обязательного призыва военнослужащих, которые на контрактной основе участвовали в специальной военной операции более шести месяцев.

Законодательные обновления в оборонной сфере

Как отметил Андрей Картаполов, с началом СВО произошло значительное обновление законодательства в сфере обороны, включая принятие свыше 120 законов. Несмотря на широкомасштабные изменения, определенные аспекты все еще требуют доработки, в частности, вопрос освобождения от призыва добровольцев, подписавших контракт с Минобороны.

Детали предложенного законопроекта

Предложение, внесенное в парламент представителями ЛДПР в конце января, предусматривает, что военнослужащие, уже отдавшие свой долг государству в рамках контракта на участие в специальных операциях, могут быть освобождены от дальнейшего призыва. Такое положение станет дополнением к существующим нормам, которые уже предоставляют аналогичные права военнослужащим, прошедшим службу или мобилизованным по контракту.

Эта законодательная инициатива является частью более широких усилий по улучшению условий военной службы и обеспечению должного уважения к тем, кто уже внес свой вклад в обороноспособность страны. Внедрение таких мер подчеркивает стремление государства к справедливому отношению к ветеранам военных действий, сообщает lenta.ru.