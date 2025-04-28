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Госдума готовит сенсационное решение для всех семей: ипотеку за вас заплатит государство

В России обсуждают новое решение для поддержки ...

ngs.ru

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Россия ищет способы поднять рождаемость, и одна из свежих идей — частичное или полное списание ипотеки для многодетных семей.

В чём суть инициативы

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил простую схему поддержки:

  • При рождении первого ребёнка — списание 25% ипотечного долга;
  • При рождении второго ребёнка — ещё 25%;
  • После рождения третьего и четвёртого детей — полное погашение остатка ипотеки.

По его мнению, высокая ипотечная нагрузка мешает молодым семьям заводить больше детей. Уменьшение долговой нагрузки станет реальным стимулом.

Есть успешный региональный опыт

Миронов ссылается на опыт Оренбургской области, где уже применялась аналогичная программа. Там отмечен рост рождаемости. Депутат уверен: если ввести такую меру на федеральном уровне, рождаемость в России может вырасти в 1,5–3 раза.

Что нужно учитывать

Реализация инициативы потребует крупных бюджетных расходов, однако способна решить сразу две важные задачи:

  • повысить уровень рождаемости,
  • снизить кредитную нагрузку на семьи.

Эксперты отмечают, что подобные меры — одни из самых эффективных способов долгосрочной поддержки населения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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