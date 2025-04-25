Госдума готовит сенсационное решение для семей: ипотеку за вас заплатит государство

Россия продолжает искать пути решения проблемы низкой рождаемости, и одна из свежих инициатив — частичное или полное погашение ипотеки для многодетных семей.

С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он уверен: высокая финансовая нагрузка, особенно связанная с ипотечными выплатами, сдерживает молодых родителей от решения завести второго и последующих детей. Чтобы изменить ситуацию, Миронов предлагает простую схему.

В чём суть инициативы

По словам депутата, государство должно поддержать семьи, взяв на себя часть их ипотечных обязательств:

при рождении первого ребёнка — погашение 25% долга;

при рождении второго — ещё 25%;

при третьем и четвёртом ребёнке — полное списание оставшейся ипотеки.

Миронов считает, что такая программа станет реальным стимулом для увеличения рождаемости.

Ссылается на региональный опыт

В качестве примера депутат приводит Оренбургскую область, где уже применялась схожая система. По его словам, это позволило добиться заметного прироста рождаемости. Если расширить практику на всю страну, результат может быть ещё более впечатляющим.

По оценке Миронова, реализация программы на федеральном уровне может увеличить рождаемость в 1,5–3 раза.

Что важно понимать

Подобная инициатива требует серьёзных бюджетных вложений, однако может стать одной из самых действенных мер поддержки семей. К тому же она отвечает сразу двум задачам: улучшение демографии и снижение кредитной нагрузки на россиян, сообщает pg21.