Госдума готовит сенсационное решение для семей: ипотеку за каждого заплатит государство

Чтобы справиться с проблемой снижения рождаемости, в России обсуждают новые меры поддержки семей. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил инициативу, которая может серьёзно повлиять на ситуацию: государство будет помогать с погашением ипотеки семьям, где рождаются дети.

В чём суть предложения?

Ипотека часто становится серьёзной преградой для пар, которые хотят завести детей. Новая программа призвана снизить эту нагрузку:

При рождении первого ребёнка государство оплатит 25% оставшегося ипотечного долга;

При появлении второго ребёнка — ещё 25%;

После рождения третьего или четвёртого ребёнка семья будет полностью освобождена от обязательств по ипотеке.

Почему считают, что это сработает?

По словам депутата, аналогичная программа уже действовала в Оренбургской области, где после её введения заметно выросла рождаемость. Он уверен, что масштабирование этой инициативы на всю страну способно увеличить количество рождений в 1,5–3 раза.