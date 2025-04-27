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Госдума готовит сенсационное решение для семей: ипотеку за каждого заплатит государство

Чтобы справиться с проблемой снижения рождаемос...

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Чтобы справиться с проблемой снижения рождаемости, в России обсуждают новые меры поддержки семей. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил инициативу, которая может серьёзно повлиять на ситуацию: государство будет помогать с погашением ипотеки семьям, где рождаются дети.

В чём суть предложения?

Ипотека часто становится серьёзной преградой для пар, которые хотят завести детей. Новая программа призвана снизить эту нагрузку:

  • При рождении первого ребёнка государство оплатит 25% оставшегося ипотечного долга;

  • При появлении второго ребёнка — ещё 25%;

  • После рождения третьего или четвёртого ребёнка семья будет полностью освобождена от обязательств по ипотеке.

Почему считают, что это сработает?

По словам депутата, аналогичная программа уже действовала в Оренбургской области, где после её введения заметно выросла рождаемость. Он уверен, что масштабирование этой инициативы на всю страну способно увеличить количество рождений в 1,5–3 раза.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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