Горы, лес, море или озера – где клиенты билайна чаще делятся фотографиями с отдыха

Приближающееся лето открывает долгожданный сезон отпусков, и россияне начинают чаще путешествовать по разным уголкам страны в поисках новых впечатлений. И каждый выбирает то, что ближе ему по духу: кто-то стремится ввысь – к горам, а кто-то, наоборот, укрывается в тишине – в густых лесах. О том, как различаются предпочтения людей, когда дело касается отдыха, рассказали специалисты «билайн.аналитики».

С помощью этого сервиса они изучили потребление мобильного трафика клиентами оператора в туристических локациях, находящихся в четырех природных зонах. А именно:

Горы – турбаза «Ростсельмаш – Дигория», расположенная в горных ущельях и «альпийских лугах» Северной Осетии;

– турбаза «Ростсельмаш – Дигория», расположенная в горных ущельях и «альпийских лугах» Северной Осетии; Лес – парк-отель «Хвалынский», затерянный среди хвойного леса и лиственной дубравы Хвалынского национального парка в Саратовской области;

– парк-отель «Хвалынский», затерянный среди хвойного леса и лиственной дубравы Хвалынского национального парка в Саратовской области; Море – базы отдыха в населенных пунктах Приморского края на побережье Японского моря;

– базы отдыха в населенных пунктах Приморского края на побережье Японского моря; Озера – живописный поселок Ласанен на берегу Ладожского озера в Республике Карелия.

Итоги исследования оказались любопытными. В частности, выяснилось, что леса в 4 раза чаще привлекают мужчин, нежели женщин. В то же время для представительниц прекрасного пола наиболее предпочтительной природной зоной для отдыха стали озера.

Исследование также показало, что молодое поколение (от 18 до 25 лет) придерживается более активного досуга и чаще остальных проводит свое время в горах. Что касается людей среднего и старшего возрастов (от 45 лет и выше), то для них самыми популярными оказались леса.

Интересным выглядит и рейтинг природных зон по объемам используемого интернет-трафика на одного клиента. Так, верхнюю строчку в этом отношении заняли горы, величественные виды которых всегда хочется выложить в сеть. За ними в порядке убывания показателей следуют озера, море и лес. А пятница – пиковый день недели по потреблению мобильного трафика во всех местах.

Между тем, наиболее востребованными приложениями стали «ВКонтакте» и Телеграм – именно ими туристы пользуются чаще всего. И это не удивительно: с помощью социальных сетей и мессенджеров они могут не только поддерживать связь с близкими, но и делиться яркими моментами отдыха, отправив множество красочных фотографий и видеороликов.

В преддверии старта активного летнего сезона технические специалисты билайна обновили инфраструктуру и улучшили сеть в этих и десятках других туристических локациях. В результате проведенных работ клиенты оператора сегодня могут проводить свой отдых с большим комфортом: общаться с родными по видеосвязи в хорошем качестве, прокладывать безопасные маршруты до нужной точки с помощью онлайн­­-карт или принять участие в рабочей видеоконференцсвязи в случае необходимости.

Помимо модернизации сети билайн реализует целый ряд технических решений, позволяющих клиентам оставаться на связи в разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью». Подробнее об этом читайте здесь.