Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Горбуша в духовке: как запечь сочную и нежную рыбу — секреты маринада, рецепт и время запекания, чтобы не пересушить

Полное руководство по запеканию горбуши в духов...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Как запечь горбушу в духовке — советы и рецепт сочной рыбы

Горбуша — вкусная и полезная рыба, богатая Омега-3 и белком, но при неправильном приготовлении может стать сухой. Чтобы получить нежное и сочное блюдо, важно правильно выбрать рыбу, замариновать и запечь ее при оптимальной температуре.

Выбор горбуши для запекания

Свежесть — главный критерий: тушка должна иметь прозрачные глаза, упругую мякоть светло-розового цвета и лёгкий морской запах. Охлажденная рыба предпочтительнее замороженной, которую нужно медленно размораживать в холодильнике.

Время и температура запекания

Оптимально запекать при 180-200°C: стейки и филе — 15-20 минут, целая тушка — 25-30 минут. Запекание в фольге или рукаве помогает сохранить сочность.

Секреты сочности

Используйте маринады с кислотой (лимонный сок, уксус) и жиром (оливковое масло, сметана). Замаринуйте рыбу минимум на 30 минут. Запекайте в фольге с лимоном и зеленью или открыто, поливая выделяющимся соком. Не передерживайте — рыба дойдет до готовности, пока отдыхает.

Признаки готовности

Мясо становится матовым, легко разделяется вилкой, сок прозрачный. Температура внутри — около 60-65°C.

Рецепт сметанно-лимонного маринада для горбуши

Смешайте сметану, лимонный сок, чеснок, укроп, соль и перец. Замаринуйте рыбу 30 минут и запекайте 15-20 минут при 180-200°C. Подавайте с зеленью и лимоном, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Выяснилось, что запрещается делать православным 2 июня

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник по-татарски: как казанцы отдыхают на природе этим летом

люберцы обработка от клопов

Не у нас

день назад

Названы 3 привычки в постели, которые говорят о низком интеллекте

Интересное в Казани

2 дня назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

установка раковины тюльпан в Красноярске

Не у нас

день назад

Google научил искусственный интеллект примерять одежду за покупателей

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-7 в Татарстане зафиксирована 6-километровая пробка

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошел пожар в городском парке

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, что в США нашли следы древнейшего транспорта

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей о грозе с ветром и градом
Лонгриды
2 дня назад

Баумана или рынок? Почему главная улица Казани превратилась в торговую ярмарку

С наступлением туристического сезона улица Баум...

Новости Казани

57 минут назад

Подросток оказался в больнице после того, как свалился с питбайка в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

Не у нас

2 часа назад

Выяснилось, как дешевые солнцезащитные очки могут навредить зрению

Новости Татарстана

2 часа назад

Телеведущая из Татарстана Камиля Харисова выбыла из шоу «Мастер игры»
9 нелегалов поймали сотрудники полиции во время...
Новости Казани
12 минут назад

9 нелегалов поймали сотрудники полиции во время облав на стройках в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане на Каме с перевернувшейся лодки спасли 2 братьев

Не у нас

день назад

5 удивительных фактов об огурцах

Не у нас

2 дня назад

Ученые: Люди с этой группой крови «менее привлекательные»
До свадьбы — на полную: куда в Казани пойти с д...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

До свадьбы — на полную: куда в Казани пойти с друзьями, чтобы попрощаться с холостяцкой жизнью красиво