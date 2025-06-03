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Горбуша в духовке: как запечь сочную и нежную рыбу — секреты маринада, рецепт и время выпекания, чтобы не пересушить

Советы и простой рецепт, как запечь горбушу в д...

kasheloff.ru

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Как запечь горбушу в духовке — советы и рецепт сочной рыбы

Горбуша — вкусная и полезная рыба, богатая Омега-3 и белком, но при неправильном приготовлении может стать сухой. Чтобы получить нежное и сочное блюдо, важно правильно выбрать рыбу, замариновать и запечь при оптимальной температуре.

Выбор горбуши для запекания

Свежая рыба должна иметь прозрачные глаза, упругую мякоть светло-розового цвета и лёгкий морской запах. Лучше брать охлаждённую, а не замороженную, которую размораживают медленно в холодильнике.

Время и температура запекания

Оптимальная температура — 180–200°C. Для стейков и филе достаточно 15–20 минут, целую тушку готовят 25–30 минут. Запекание в фольге или рукаве помогает сохранить сочность.

Секреты сочности

Маринад с кислотой (лимон, уксус) и жиром (оливковое масло, сметана) — ключ к нежному мясу. Замаринуйте минимум на 30 минут. Во время запекания можно поливать рыбу выделяющимся соком.

Признаки готовности

Мясо становится матовым, легко разделяется вилкой, а сок — прозрачным. Внутренняя температура около 60–65°C.

Рецепт сметанно-лимонного маринада

Смешайте сметану, лимонный сок, чеснок, укроп, соль и перец. Замаринуйте горбушу 30 минут, запекайте при 180–200°C 15–20 минут. Подавайте с зеленью и дольками лимона.

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