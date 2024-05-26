Голикова сообщила: неработающих россиян ждет новая жизнь уже с 1 июня

Согласно планам по изменению страховой пенсии, выплаты изменятся с 1 июня 2024 года. Выплаты планирует установить размером 18 521 рубль.

Нужно соблюсти несколько критериев, чтобы была возможность уйти на долгожданный отдых. Пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет, для мужчин – 65 лет, однако в 2024 году ни один гражданин России не уйдет на пенсию по данному критерию, несмотря на то, что обозначенные выше возрастные границы начнут действовать через четыре года.



Также нужно соблюсти категорию социальной группы. Если гражданин, допустим, инвалид или его опекун, или он работал в трудных условиях, то есть возможность выйти на пенсию.

Минимальный стаж работы - 14 лет, индивидуальный пенсионный показатель - 28, 2 балла, сообщается в PROGORODSAMARA.

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