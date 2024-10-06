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Гол и две передачи Лукаку помогли «Наполи» выиграть «Комо» в матче серии А

В рамках седьмого тура чемпионата Италии команд...

eurosport.fr

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В рамках седьмого тура чемпионата Италии команда «Наполи» смогла уверенно выиграть клуб «Комо». Матч, прошедший на стадионе в Неаполе, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Герои матча

В этом поединке особенно отметились Скотт Мактоминей, Ромелу Лукаку и Давид Нерес, которые забили голы за «Наполи». Лукаку, кроме того, реализовал пенальти и сделал две результативные передачи, благодаря которым его команда смогла укрепить свои позиции в турнирной таблице. Габриэл Стрефецца забил единственный мяч за «Комо», но этого оказалось недостаточно для более серьезного сопротивления.

Текущее положение команд

После этой встречи «Наполи» продолжает лидировать в Серии А, набрав 16 очков. «Комо», в свою очередь, с 8 очками располагается на десятой строчке. Эта победа укрепила позиции «Наполи» как одного из главных претендентов на чемпионство в текущем сезоне.

Ближайшие игры

В следующем туре «Наполи» предстоит встреча в гостях с командой «Эмполи» 20 октября. «Комо» же будет принимать «Парму» на своем поле днем раньше, 19 октября. Обе команды готовятся к предстоящим матчам, намереваясь показать максимум своих возможностей для улучшения своих позиций в лиге.

Этот тур чемпионата Италии по футболу подтвердил статус «Наполи» как сильного участника соревнований, и команда намерена продолжить свои выступления на высоком уровне, стремясь к завоеванию чемпионского титула, пишет matchtv.ru.

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