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"Гнилая стагнация!": экономист Хазин открыто жестко раскритиковал министров в РФ и указал на их главные провалы

Российский экономист Хазин открыто раскритиковал министров в РФ и указал на их провалы
"Гнилая стагнация!": экономист Хазин открыто жестко раскритиковал министров в РФ и указал на их главные провалы

Фото: открытые источники

Российский экономист Михаил Хазин в жесткой форме раскритиковал министра финансов Антона Силуанова и главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Он указал на их тотальные провалы в интервью "Первому русскому".

По словам Хазина, ни о какой экономической стабильности финансовой системы в РФ не идет речи, нет и экономического роста, о котором ранее дружно заявляли господа Решетников и Силуанов. Девальвация в 17% и инфляция в 5%, считает Хазин, не являются признаками хоть какой-то стабильности. А если учесть, что к таким показаниям экономика пришла за каких-то три месяца, то и вовсе больше ситуация похожа на катастрофу.

"Я не вижу экономического роста, я вижу экономический спад. Я вижу, что объем инвестиций в национальную экономику меньше нормы в два раза", - заявил эксперт.

Ситуацию в стране в части экономики Хазин назвал "гнилой стагнацией". И отметил, что гордиться таким положением дел может разве что "очень больной человек".

Он считает, что подобной экономической ситуации в России не было даже в девяностые годы.

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