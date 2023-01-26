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Главная новость с фронта: российские военные вошли в Угледар и закрепились за его окраинах, идут тяжелые городские бои

Главная новость с фронта: российские военные вошли в Угледар и закрепились за его окраинах, идут тяжелые городские бои

Фото: rbc.ru

Российские войска вошли в Угледар и смогли закрепиться на окраинах города, об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Закрепились на окраинах Угледара, тем самым сковывают силы противника", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

По словам Кимаковского, ВСУ яростно сопротивляются, пытаются контратаковать, но по ним наносит мощные удары артиллерия ВС РФ.

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