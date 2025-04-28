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Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия готова заключить соглашение по Украине, но есть нюанс

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности ...

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В интервью CBS News глава МИД России Сергей Лавров сделал важное заявление:

«Президент США верит, что мы движемся в правильном направлении. Мы готовы достичь соглашения, но есть несколько определённых элементов, которые нуждаются в доработке.»

Россия сигнализирует о готовности искать пути к урегулированию конфликта, но подчёркивает необходимость дополнительной работы над деталями.

Похвала в адрес Трампа

Особое внимание Лавров уделил Дональду Трампу, назвав его:

«Единственным лидером, признающим необходимость устранения первопричин конфликта».

Трамп критиковал попытки втянуть Украину в НАТО, что, по мнению Москвы, является корнем проблемы.

По мнению Лаврова, именно позиция Трампа может стать отправной точкой для новых переговоров между Россией и США.

Что известно о переговорах?

На данный момент:

  • Россия не раскрывает конкретные элементы предполагаемого соглашения.
  • США официально не подтверждали факт переговоров.
  • Лавров подчёркивает, что диалог продолжается, пусть и в закрытом формате.
  • Слова Трампа о НАТО и Украине воспринимаются в Москве как возможность для нового дипломатического формата.

Контекст: позиция Трампа

Дональд Трамп ранее заявлял:

  • Он мог бы закончить войну в Украине за 24 часа.
  • Критиковал администрацию Байдена за расширение НАТО и военную помощь Киеву.
  • Выступал за компромиссы, подразумевающие уступки с обеих сторон.

Реакция Украины

Украинские власти резко отвергают любые предложения о:

  • Признании Крыма российским,
  • Отказе от перспективы членства в НАТО.

Владимир Зеленский ранее заявил:

«Украина не будет торговать своей территорией.»

Возможен ли компромисс?

На фоне заявлений Лаврова и Трампа возникает вопрос:

  • Является ли это реальной попыткой начать новые переговоры?
  • Или это часть информационной стратегии перед президентскими выборами в США?

Пока остается неясным, приведёт ли эта риторика к реальному мирному соглашению, или она останется политическим инструментом на фоне изменяющегося глобального контекста.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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