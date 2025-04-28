Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия готова заключить соглашение по Украине, но есть нюанс
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В интервью CBS News глава МИД России Сергей Лавров сделал важное заявление:
«Президент США верит, что мы движемся в правильном направлении. Мы готовы достичь соглашения, но есть несколько определённых элементов, которые нуждаются в доработке.»
Россия сигнализирует о готовности искать пути к урегулированию конфликта, но подчёркивает необходимость дополнительной работы над деталями.
Похвала в адрес Трампа
Особое внимание Лавров уделил Дональду Трампу, назвав его:
«Единственным лидером, признающим необходимость устранения первопричин конфликта».
Трамп критиковал попытки втянуть Украину в НАТО, что, по мнению Москвы, является корнем проблемы.
По мнению Лаврова, именно позиция Трампа может стать отправной точкой для новых переговоров между Россией и США.
Что известно о переговорах?
На данный момент:
- Россия не раскрывает конкретные элементы предполагаемого соглашения.
- США официально не подтверждали факт переговоров.
- Лавров подчёркивает, что диалог продолжается, пусть и в закрытом формате.
- Слова Трампа о НАТО и Украине воспринимаются в Москве как возможность для нового дипломатического формата.
Контекст: позиция Трампа
Дональд Трамп ранее заявлял:
- Он мог бы закончить войну в Украине за 24 часа.
- Критиковал администрацию Байдена за расширение НАТО и военную помощь Киеву.
- Выступал за компромиссы, подразумевающие уступки с обеих сторон.
Реакция Украины
Украинские власти резко отвергают любые предложения о:
- Признании Крыма российским,
- Отказе от перспективы членства в НАТО.
Владимир Зеленский ранее заявил:
«Украина не будет торговать своей территорией.»
Возможен ли компромисс?
На фоне заявлений Лаврова и Трампа возникает вопрос:
- Является ли это реальной попыткой начать новые переговоры?
- Или это часть информационной стратегии перед президентскими выборами в США?
Пока остается неясным, приведёт ли эта риторика к реальному мирному соглашению, или она останется политическим инструментом на фоне изменяющегося глобального контекста.
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