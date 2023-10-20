Глава МИД Лавров поблагодарил Рустама Минниханова за переговоры по Афганистану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил слова благодарности Раису РТ Рустаму Минниханову за организацию переговоров по Афганистану. Ранее в Казани было проведено пятое заседание Московского формата консультаций.

"Хотел бы выразить искреннюю благодарность за Ваш значительный вклад в успешную организацию пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану в Казани 29 сентября с.г. Благодаря кропотливым усилиям и традиционному гостеприимству татарстанских властей, казанская площадка Московского формата оставила неизгладимое впечатление абсолютно на всех его участников и почетных гостей", - написал Лавров.

Он отметил, что в дальнейшем Татарстан мог был активно участвовать во внешнеполитической жизни России, поскольку у республики это хорошо получается.