Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что от него требуют извинений для возобновления поставок боеприпасов "музыкантам"
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вопросы о поставках необходимого количества боеприпасов остаются абсолютно нерешенными. При этом господин Пригожин отметил, что боеприпасы в стране есть. А вот у "оркестрантов" они почти закончились.
"Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Все тонет и вязнет. Никаких решений не принимается",— сказал Евгений Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
По словам основателя ЧВК "Вагнер", он сам знает, где расположены склады с боеприпасами и номера их партий.
"Ни у кого нет понимания, откуда взялись некие лимиты, откуда взялись процедуры, по которым нужно получать... Никто не знает путей подписания тех или иных документов. Все кивают куда-то наверх, показывая пальцем вверх, говорят: "Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там… и поэтому вам надо пойти извиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы"",— сказал он. При этом Евгений Пригожин заявил, что не знает, перед кем ему стоит извиняться.