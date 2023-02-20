Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что от него требуют извинений для возобновления поставок боеприпасов "музыкантам"

Пригожин заявил, что от него требуют извинений для возобновления поставок боеприпасов ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вопросы о поставках необходимого количества боеприпасов остаются абсолютно нерешенными. При этом господин Пригожин отметил, что боеприпасы в стране есть. А вот у "оркестрантов" они почти закончились.

"Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Все тонет и вязнет. Никаких решений не принимается",— сказал Евгений Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.

По словам основателя ЧВК "Вагнер", он сам знает, где расположены склады с боеприпасами и номера их партий.