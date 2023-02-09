Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что заключенных в ряды "музыкантов" больше набирать не будут

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в частную военную компанию для военной операции на Украине прекращен, говорится в сообщении его пресс-службы.

"Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", — сказал он.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа участников военной операции на Украине из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. По его словам, речь идет о двух десятках человек, напоминает "РБК". Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указы о помиловании экс-заключенных бойцов "Вагнера" находятся под грифом "секретно".