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Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что ВСУ в Опытном оказывают "сильнейшее за столетие" сопротивление

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что ВСУ в Опытном оказывают "сильнейшее за столетие" сопротивление

Фото: steepmen.ru

Сопротивление уровня, которого, "возможно, ещё не было в истории последнего столетия", оказывают в посёлке Опытное в ДНР боевики ВСУ.

Об этом сегодня, 15 декабря, заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Его мнение опубликовано в телеграм-канале военной компании.

"Я уже говорил, что там идут кровопролитные бои. Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, ещё не было в истории последнего столетия", — сказал Пригожин.

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