Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что ВСУ в Опытном оказывают "сильнейшее за столетие" сопротивление
Фото: steepmen.ru
Сопротивление уровня, которого, "возможно, ещё не было в истории последнего столетия", оказывают в посёлке Опытное в ДНР боевики ВСУ.
Об этом сегодня, 15 декабря, заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Его мнение опубликовано в телеграм-канале военной компании.
"Я уже говорил, что там идут кровопролитные бои. Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, ещё не было в истории последнего столетия", — сказал Пригожин.