Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что ВСУ в Опытном оказывают "сильнейшее за столетие" сопротивление

Сопротивление уровня, которого, "возможно, ещё не было в истории последнего столетия", оказывают в посёлке Опытное в ДНР боевики ВСУ.

Об этом сегодня, 15 декабря, заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Его мнение опубликовано в телеграм-канале военной компании.