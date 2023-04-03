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Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что над Артемовском поднят наконец российский флаг: "Юридически - взят!"

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что над Артемовском поднят наконец российский флаг: "Юридически - взят!"
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что над Артемовском поднят наконец российский флаг: "Юридически - взят!"

Фото: 24newnews.ru

В Артемовске, за который сражения идут почти полгода, наконец поднят российский флаг над администрацией города. Флаг подняли с надписью "Владлену Татарскому добрая память", сообщил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Официальная пресс-служба "Конкорда" приводит его обращение.

"Второго апреля 2023 года, 23.00. Мы водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Артемовска. Юридически Артемовск взят", - сказал он.

Однако на западе города, отмечает Пригожин, все еще проявляет активность противник, а потому"музыканты" сейчас сосредоточены именно там.

Владлен Татарский - военкор - погиб 2 апреля в кафе в Петербурге, где проходила его творческая встреча. Настоящее имя - Максим Фомин. Задержана девушка, организовавшая взрыв. Пострадали 30 человек, 24, по последним данным, госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.

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