Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин раскрыл планы командования ВСУ и рассказал, где и когда укровоины пойдут в наступление

Пригожин проинформировал о скором наступлении армии ВСУ на Белгород и Крым

Командование ВСУ планирует масштабное наступление уже в апреле-мае на Россию. Об этом рассказал, опираясь на разведданные, глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

По его словам, один из планируемых ударов ВСУ будет нанесен по Белгороду. Еще один удар планируется по Крыму.

По информации Пригожина, наступать украинские военные намерены в четырех направлениях - к Белгороду и Крыму добавятся Сватово и Артемовск.