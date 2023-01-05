Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: первая партия заключенных, участвовавших в СВО, отработала контракт и помилована

Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных, которая принимала участие в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт, с заключенных сняли все судимости. Об этом пишет РИА Новости.

"Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете", – сказал Пригожин.

Всего в первой группе помиловали два десятка экс-заключенных. Во время полугодовой службы они, как и все военные, получали заработную плату, но ее размер был меньше, чем у остальных добровольцев.

По мнению Пригожина, среди бойцов были и те, кто попал в тюрьму случайно или из-за силы своего характера. По его словам, некоторые из бойцов не могли найти себя в обычной жизни, поэтому попадали в неприятные ситуации.