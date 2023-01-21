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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом в США

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом в США

Фото: открытые источники

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обратился в письме к координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби. Текст письма обнародовала пресс-служба второй компании бизнесмена "Конкорд".

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?" — задался Пригожин вопросом в письме.

Накануне Кирби заявил, что США квалифицируют частную военную компания "Вагнер" как "серьезную транснациональную преступную организацию" и намерены на следующей неделе ввести против нее новые отдельные санкции.

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