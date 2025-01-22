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Гладков сообщил об атаке ВСУ по 3 населённым пунктам в Белгородской области

В селе Козинка Грайворонского округа 2 дрона на...

pixabay.com

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Беспилотники ВСУ нанесли удары по трём населённым пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков через Телеграм.

Он уточнил, что в Шебекино беспилотный аппарат повредил кровлю складского помещения и два транспортных средства на территории местного предприятия. В селе Беленькое Борисовского района дрон атаковал другое предприятие, повредив оборудование.

В селе Козинка Грайворонского округа 2 дрона нанесли удар по частному домовладению, в результате чего были выбиты окна и поврежден припаркованный автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее Гладков рассказал, что за последние сутки от атак ВСУ пострадали четверо жителей области, включая ребёнка. По его данным, по региону было выпущено свыше 70 боеприпасов и применено несколько десятков беспилотников.

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