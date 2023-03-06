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"Гитлер такое пробовал, обломался": на Украине придумали, как покорить Крым и заставить его подчиняться Киеву

На Украине заявили о желании "истощить" Крым блокадой вместе с населением
"Гитлер такое пробовал, обломался": на Украине придумали, как покорить Крым и заставить его подчиняться Киеву

Фото: открытые источники

На Украине придумали, как заставить Крым подчиняться Киеву. Правда, сам метод не так уж и нов. Что-то подобное пробовал Адольф Гитлер в отношении Ленинграда.

По словам военного аналитикак и полковника ВСУ Петра Черника, Киев нужно истощить блокадой. Вместе с населением.

"Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание", — предположил Черник.

По мнению Черника, для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост.

Тем не менее, без авиации и дальнобойных ракет Киев не сможет справиться с такой задачей, уточнил он. В частности, считает полковник, что для этой цели подойдут американские F-16, причем, в больших количествах.

Российские аналитики призывают Киев почитать учебник истории и вспомнить, чем закончились попытки покорить блокадой Ленинград для Третьего Рейха, который тоже был совершенно уверен, что задание не будет сверхсложным.

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