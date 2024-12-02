Гинцбург заявил о чудодейственных свойствах вакцины от рака НИИ Гамалеи

В научном мире разгорается новое обсуждение вокруг прорывной разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — онковакцины, показавшей обнадеживающие результаты в борьбе с меланомой. По словам директора центра Александра Гинцбурга, на доклинической стадии испытаний вакцина не только способствовала рассасыванию опухолей, но и приводила к исчезновению метастазов.

Эта новость стала важным шагом в развитии методов лечения рака. Гинцбург выразил надежду, что вакцина сможет быть действительно эффективна даже для тех пациентов, которые уже находятся на поздних стадиях. С такими результатами, онковакцина может существенно изменить подход к лечению меланомы, предлагая новые возможности для тех, кто сталкивается с этим тяжелым заболеванием.

Научные коллективы Гамалеевского центра и другие специалисты сферы сейчас активно работают над дальнейшим развитием и тестированием этой вакцины. Предварительные планы предусматривают начало клинических испытаний в 2025 году, с приоритетом на пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком легких.

В дополнение к меланоме, исследователи планируют проверить эффективность вакцины в лечении других видов онкологических заболеваний, включая рак легких, почек и поджелудочной железы. Это расширение исследований указывает на потенциально широкое применение новой терапии.

Ожидается, что для оценки эффективности и безопасности онковакцины будут привлекаться ведущие онкологические центры. Работа над вакциной продолжается, и медицинское сообщество с нетерпением ожидает результатов, которые могут стать новой главой в борьбе с раком.

Таким образом, разработка онковакцины имеет все шансы стать одним из наиболее значимых достижений в онкологии последних лет, предоставляя надежду миллионам пациентов по всему миру, пишет ura.news.