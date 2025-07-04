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Гидрометцентр предупредил: в России скоро начнется 30-градусная жара

Погода в Москве и Подмосковье продолжает удивля...

kasheloff.ru

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Погода в столичном регионе продолжает радовать своей переменчивостью. После жарких дней в Москве и Подмосковье пришли дожди и похолодание, что делает лето более непредсказуемым.

С середины июня температура в Москве не превышает +15…+17 градусов, что ниже норм для этого времени года. Синоптики прогнозируют, что дождливая погода сохранится до 16 июня, с возможными грозами и усилением ветра. В начале недели возможен кратковременный рост температуры до +25 градусов, но вскоре она снова понизится.

К концу июня возможно возвращение жары с температурой до +30 градусов, когда установится антициклон и принесет в Подмосковье сухую и солнечную погоду. Однако точные сроки потепления пока остаются неизвестными и зависят от изменений в атмосферных фронтах.

Для жителей Раменского и близлежащих территорий ближайшие дни будут дождливыми и прохладными. В середине недели температура поднимется до +20…+23 градусов, но ночи останутся холодными — около +10…+12 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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