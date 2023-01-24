Гибридная закончилась, началась настоящая: глава МИД Лавров сделал заявление о войне РФ и Запада

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что отношения России с Западом уже имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны.

"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское", — отметил дипломат.

По словам Лаврова, на территории Украины на протяжении долгого времени уничтожали все русское - от языка до культуры. Сейчас же западные страны прямо говорят Киеву, что переговоры с Москвой можно начинать только с позиции силы, чтобы вернуть Россию в границы 1991 года. Он отметил, что такую позицию озвучивает глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики.

