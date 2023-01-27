ГИБДД готовится и уже потирает руки: в 2023 году водителям приготовили целый перечень новых штрафов

Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать российских автомобилистов за неработающую антиблокировочную систему тормозов (ABS). Такое право они получат благодаря новому "Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", сообщает профильное автомобильное издание "За рулем".

Документ может вступить в РФ в законную силу уже с 1 марта 2023 года. И если это случится, что помимо ABS, о которо инспектору "доложит" индикатор на панели авто, водители смогут получить штрафы еще за: