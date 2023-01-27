ГИБДД готовится и уже потирает руки: в 2023 году водителям приготовили целый перечень новых штрафов
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Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать российских автомобилистов за неработающую антиблокировочную систему тормозов (ABS). Такое право они получат благодаря новому "Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", сообщает профильное автомобильное издание "За рулем".
Документ может вступить в РФ в законную силу уже с 1 марта 2023 года. И если это случится, что помимо ABS, о которо инспектору "доложит" индикатор на панели авто, водители смогут получить штрафы еще за:
- езду на летних шинах с декабря по февраль (касается легковых автомобилей и легких грузовиков) и с июня по август — на зимних шипованных. Регионы при этом смогут сами менять эти временные рамки в зависимости от собственных климатических особенностей;
- нештатные ксеноновые или светодиодные лампы, а также иные источники света в фарах, класс которых не соответствует "предусмотренному в эксплуатационной документации":
- неработающий заводской автокорректор фар;
- неработающие фонарь заднего хода и стоп-сигналы;
- демонтированный (снятый) электронный регулятор тормозных усилий;
- перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.