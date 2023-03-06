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Героический мальчик Федя из Брянской области рассказал, как тракторист отказался подвезти детей, убегающих от вооруженных террористов

Мальчик Федор рассказал об отказе тракториста подвезти убегающих от террористов детей
Героический мальчик Федя из Брянской области рассказал, как тракторист отказался подвезти детей, убегающих от вооруженных террористов

Фото: пресс-служба губернатора Брянской области

10-летний мальчик Федор, пострадавший в Брянской области при прорыве диверсантов с территории Украины, рассказал подробности о том страшном дне. По его словам, встретившийся по пути мужчина на тракторе отказался помочь детям убежать от вооруженных боевиков.

Мальчик сказал, что во время нападения диверсантов все происходило очень быстро и он не успел особо испугаться. Свое ранение он тоже заметил далеко не сразу.

"Мы пошли через лес в другое село. Ехал трактор, мы его остановили и сказали: "Довезите". Он сказал: "Я вас не повезу" и поехал дальше", - сказал Федя.

В итоге детей подобрал и увезла безопасное место следующая попутная машина.

Напомним, что диверсанты в минувший четверг обстреляли в Климовском районе два автомобиля, убив водителей. В одной из машин находился Федор и две девочки. Мальчику удалось выбраться из машины, несмотря на ранение, и увести девочек. В настоящее время состояние ребенка остается тяжелым после операции.

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