Героический мальчик Федя из Брянской области рассказал, как тракторист отказался подвезти детей, убегающих от вооруженных террористов

Мальчик Федор рассказал об отказе тракториста подвезти убегающих от террористов детей

10-летний мальчик Федор, пострадавший в Брянской области при прорыве диверсантов с территории Украины, рассказал подробности о том страшном дне. По его словам, встретившийся по пути мужчина на тракторе отказался помочь детям убежать от вооруженных боевиков.

Мальчик сказал, что во время нападения диверсантов все происходило очень быстро и он не успел особо испугаться. Свое ранение он тоже заметил далеко не сразу.

"Мы пошли через лес в другое село. Ехал трактор, мы его остановили и сказали: "Довезите". Он сказал: "Я вас не повезу" и поехал дальше", - сказал Федя.

В итоге детей подобрал и увезла безопасное место следующая попутная машина.

Напомним, что диверсанты в минувший четверг обстреляли в Климовском районе два автомобиля, убив водителей. В одной из машин находился Федор и две девочки. Мальчику удалось выбраться из машины, несмотря на ранение, и увести девочек. В настоящее время состояние ребенка остается тяжелым после операции.