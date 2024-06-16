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«Германия нападет на Россию»: генерал-лейтенант Гурулев сделал срочное заявление

Депутат из Забайкальского края, бывший военный руководитель Андрей Гурулев выразил свою озабоченность нарастающими противоречиями между Россией и Германией.

Яна Лаушкина

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Депутат из Забайкальского края, бывший военный руководитель Андрей Гурулев выразил свою озабоченность нарастающими противоречиями между Россией и Германией.

В контексте обсуждений в Германии о возможной подготовке к вооруженным столкновениям с Россией, Гурулев особо отметил важность дипломатических усилий для предотвращения возможных конфликтов.

С учетом недавних мировых событий и нарастающего военного напряжения, заявления Гурулева подчеркивают значение дипломатического пути в предотвращении вооруженных конфликтов и обеспечении мировой стабильности. В его высказываниях отражается критическая ситуация, когда мировое сообщество все активнее стремится к разрешению конфликтов через диалог, а не силовые действия, сообщает Андрей Гурулев в своём Telegram-канале.

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