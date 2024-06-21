Герман Греф: За два года система кибербезопасности Сбера не допустила ни одного сбоя

Сегодня на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) Сбера утверждены рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2023 год в размере 752 млрд руб. или 33 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции. В этом году впервые собрание прошло в необычном формате – в виде оригинального документального фильма о людях, которые меняют мир вместе с банком.

Напомним, что в декабре 2023 года Сбер представил новую трехлетнюю стратегию, в основе которой человекоцентричная модель бизнеса. В фильме показано восемь мини-новелл, которые как раз повествуют о том, как Сбер и его экосистема помогают жителям России.

В фильме глава Сбера Герман Греф вместе с теми, кто ежедневно пользуется сервисами Сбера. Так, Леон Гузман из Колумбии говорит, что Сбер – это главный банк в России. По его словам, в Колумбии наличные всегда при нем, а в России он уже давно от них отвык. «Людям не обязательно предъявлять пропуск или бейджик, чтобы зайти в офис. Они могут показать лицо, и этого достаточно», – рассказал герой фильма.

Уже много лет Сбер активно развивает бесконтактные сервисы оплаты – семейство SberPay, куда входят оплата по QR, онлайн-оплата на сайтах в интернете, бесконтактная при помощи смартфона, а также по улыбке. В документальном фильме к ГОСА Герман Греф рассказал, что в 2023 году банк начал массово внедрять технологию оплаты по лицу. Россия – пока первая страна в мире, которая массово начала использовать технологию биометрии для обычных транзакций.

«Как показывает практика, уходит два-три года, для того, чтобы люди осознали, насколько это удобно, и начали это массово применять. Я думаю, что через пару лет мы увидим, что, во-первых, появятся миллионы терминалов, и этот опыт будет также абсолютно консистентным, как в Москве, так и в любом маленьком населённом пункте на Камчатке или на Сахалине, или где-нибудь в Магадане», – сказал глава банка.

Также в фильме уделяется внимание теме искусственного интеллекта и развитию GigaChat, большой языковой модели Сбера. Она применяется во многих сферах. Если сегодня любая крупная компания не инвестирует в искусственный интеллект, то завтра ее не будет на рынке, считает Греф. Люди, которые развивают искусственный интеллект и внедрение произведенного людьми искусственного интеллекта, – это два самых ключевых трека.

«Мы определили для себя генеративные технологии искусственного интеллекта как наш самый большой приоритет, технологический приоритет. На их основе мы сегодня совершенствуем свои процессы, ускоряем написание кода, улучшаем клиентский опыт, и мы понимаем, что именно за этими технологиями стоит будущее», – рассказал Греф.

Новые технологии в том числе применяются в кибербезопасности. По словам главы Сбера, за последние два года банк стал самой атакуемой компанией мира. «Это хорошая тренировка. Часто нам удается предотвратить хищения средств клиента не только в Сбере, но и в других банках. За всем этим стоит лучшая команда на рынке. Команда, которая умеет реализовывать проекты мирового масштаба. И эта же команда в 2023 году запустила нашу фундаментальную генеративную большую лингвистическую модель GigaChat», – добавил Греф.