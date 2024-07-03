Герман Греф не видит рисков приостановки торгов юанем в РФ на фоне риска вторичных санкций

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит рисков приостановки биржевых торгов юанем в России и считает внебиржевой курс валют репрезентативным. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Не вижу. Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов всегда происходило именно там. Сейчас эта цифра будет больше, а репрезентативность курса достаточно высокая. Все механизмы, в том числе равномерность курса, выровняется. Не вижу большой проблемы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.