Новости России
· 16+ · Служба новостей

Герман Греф не видит рисков приостановки торгов юанем в РФ на фоне риска вторичных санкций

Подписаться в Telegram

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит рисков приостановки биржевых торгов юанем в России и считает внебиржевой курс валют репрезентативным. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Не вижу. Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов всегда происходило именно там. Сейчас эта цифра будет больше, а репрезентативность курса достаточно высокая. Все механизмы, в том числе равномерность курса, выровняется. Не вижу большой проблемы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Малыш, который родился в Казани от африканца, останется с отцом

Новости Казани

день назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

обработка от клопов в москве цена

Новости Казани

8 часов назад

Победитель Игр БРИКС Никитин выразил претензии к организации соревнований

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

обучение наращиванию ресниц в самаре в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием

Новости Татарстана

23 часа назад

Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Новости Казани

7 часов назад

На Дубравной в Казани образовалась огромная яма

Новости Казани

день назад

В Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда

Новости Казани

день назад

Нехватку водителей в автобусах Казани предложили закрыть дамами
Новости Татарстана
час назад

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани спасли подростка 2006 года, который чуть не утонул у пляжа «Локомотив»

Новости России

40 минут назад

Герман Греф не видит рисков приостановки торгов юанем в РФ на фоне риска вторичных санкций

Новости Казани

4 часа назад

Шаурма, эчпочмак и пицца: топ популярных вкусностей в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

В Зеленодольске 3 июля дали старт строительству 4-й очереди логоцентра Ozon
Казанского блогера в Челнах изнасиловал таксист
Новости Татарстана
4 часа назад

Казанского блогера в Челнах изнасиловал таксист

Новости Казани

5 часов назад

Лицей со школой дронов в Казани планируют построить уже к 1 сентября

Новости Татарстана

5 часов назад

Заработная плата форварда Ника Петана в «Ак Барсе» составит 65 млн рублей

Новости Казани

6 часов назад

В Казани отменили 2 автобусных маршрута и изменили схему еще 9
«Эта система позволила мне стать здоровым»: как житель Казани внедрил в практику методику профессора Николаева 
Интересное в Казани
5 дней назад

«Эта система позволила мне стать здоровым»: как житель Казани внедрил в практику методику профессора Николаева 
ФСБ задержала 33-летнего челнинца за угрозы участникам СВО
Новости Татарстана
5 часов назад

ФСБ задержала 33-летнего челнинца за угрозы участникам СВО