Не перестает удивлять землян чудо-человек, предсказатель из Аганистана Сидик Афган. Сейчас он явил миру свое новое пророчество, сделанное при помощи уникального собственного математического метода расчета вероятности грядущих событий.

По словам Афгана, в 2025 году мир потеряет США как державу. Останутся распавшиеся на суверенные фрагменты отдельные их штаты.

Распад ожидает и Евросоюз, но случится это после 2027 года вплоть до 2032 года.

Об украинском конфликте Афган рассчитал следующее: победа будет за Путиным, и кончится СВО к 2025 году.