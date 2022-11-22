Генерал Решетников допустил вторжение армии Украины на территорию России

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников в эфире федерального телеканала заявил, что ВСУ вполне могут попытаться совершить вторжение на территорию России, пробравшись в Белгородскую область.

При этом, считает Решетников, ВСУ вполне могут даже захватить из районных центров на территории региона.

Запад, по словам генерала, "одел, обул и вооружил" украинцев, и сейчас моральный дух боевиков ВСУ на подъеме, на этой волне Киев вполне может спланировать и осуществить вторжение в Белогородскую область.

По мнению Решетникова, Киеву и Западу срочно необходимо нанести "престижный удар" по России, пишет "Военное дело".