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Генерал-лейтенант Гурулев призвал нанести ядерный удар по Нидерландам: вот как он аргументировал свое предложение

В эфире телепередачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил провести ядерный удар по Нидерландам.

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В эфире телепередачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил провести ядерный удар по Нидерландам.

Он отметил, что на побережье Нидерландов находится значительная часть инфраструктуры, обеспечивающей Европу углеводородным топливом, что делает его явной «жирной целью». Гурулев подчеркнул, что при ударе по этой инфраструктуре, военнослужащие смогут нанести удар по экономии Европы и принудить ее преклониться. Информация об этом появилась в публикации «Московского комсомольца», где приводится фрагмент разговора Гурулева со Соловьевым.

Депутат категорически заявил, что в подобной ситуации необходимо применять исключительно ядерное оружие, подтвердив это после уточнения Соловьева, сообщает Lenta.ru.

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