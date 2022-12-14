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Генерал Гурулев призвал россиян приготовиться к ударам ВСУ по всей стране

Генерал Гурулев призвал россиян приготовиться к ударам ВСУ по всей стране

Фото: zabrab75.ru

По мнению депутата Государственной думы генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева, Европа активно готовится к полномасштабной войне с Россией. Но пока в ЕС не могут задействовать на полную мощность свои оборонные заводы.

"Западная Европа уверенно готовится к полномасштабной войне. Им не позволяет, конечно, кризис в полную мощь развернуть предприятия ОПК, но это нас не должно смущать, все оружие им поставят США, вытеснив европейцев на рынке", - отметил Гурулев.

От России сейчас требуется оперативная реакция на все, что происходит. Прибалтика не скрывает своего отношения к РФ, Финлядия собралась в НАТО, а Польша усиленно тренирует свою армию и гражданское население, готовя их к боевым действиям.

В ближайшее время вероятны удары ВСУ по любым точкам России, как это было в Саратовской и Курской областях, в Рязани.
Самое главное, считает Гурулев, чтобы РФ сейчас запустила свой ОПК на полную мощность.

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