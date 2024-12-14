Недавние заявления о возможной всеобщей мобилизации в России и ряд громких арестов высокопоставленных офицеров вызвали волну обсуждений. Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, депутат Госдумы, прокомментировал текущую ситуацию в российской армии, обращая внимание на серьезные проблемы в Минобороны, включая коррупцию и последние аресты, такие как арест Тимура Иванова и других важных фигур военного ведомства.

Аресты, начиная с Иванова и продолжаясь серией заключений других ключевых фигур, как заявляют в Кремле, являются частью общенациональной борьбы с коррупцией. Однако Гурулёв подчеркивает, что это говорит о более глубоких проблемах в структуре военного управления. Он упоминает конкуренцию внутри ведомства, сравнивая её с историческими противостояниями между военачальниками, пишет tsargrad.tv.

Помимо этого, Гурулёв озвучил свои мысли по поводу возможной мобилизации, которую обсуждал член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Соболев утверждает, что всеобщая мобилизация станет неизбежной, если ситуация между Россией и Украиной усугубится. Гурулёв, в свою очередь, настаивает на том, что в настоящее время нет необходимости в новой мобилизации и что ситуация должна оцениваться более трезво.

Генерал также отметил, что военные учения, включающие подготовку к применению нестратегического ядерного оружия, подчеркивают стратегическую позицию России в ответ на возможные угрозы. Он подтверждает, что такие меры являются частью доктрины страны о ядерном сдерживании.

Эти комментарии отражают напряженность в российском обществе и армии, подчеркивая сложности в управлении и оборонной политике страны в текущих условиях. В центре внимания остаются как внутренние вызовы, так и внешнеполитическая обстановка, определяющая дальнейшие шаги военного и политического руководства России.