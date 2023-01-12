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Генерал "Армагеддон" Суровикин больше не будет командовать СВО: на его место назначен Герасимов

Генерал "Армагеддон" Суровикин больше не будет командовать СВО: на его место назначен Герасимов

Фото: akhaltskha.net

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим группировской российских войск в зоне проведения спецоперации на Украине.

"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов", — сообщили в ведомстве.

Его заместителями стали Олег Салюков - главком сухопутных войск и главком ВКС Сергей Суровикин, который ранее был командующим Объединенной группировкой и получил на Западе прозвище "Генерал Армагеддон".

В ведомстве подчеркнули, что повышение уровня командования в рамках спецоперации связано с расширением масштаба решаемых задач. Кроме того, речь идет о необходимости организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышении качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками сил.

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