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Гадость, закатанная в банки: Роскачество назвало только один бренд томатной пасты, который можно покупать

Гадость, закатанная в банки: Роскачество назвало только один бренд томатной пасты, который можно покупать

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Томатная паста у российских хозяек пользуется большой популярностью - приправа входит в огромное количество первых и вторых блюд, но на прилавках магазинов, как выяснили в Роскачестве, хорошей и качественной пасты днем с огнем не отыскать. Высокой оценки не получила ни одна из исследованных марок.

И тем не менее из всего исследованного многообразия видов томатной пасты одна марка заслужила одобрение, а высшей оценки не получила только по причине наличия в ней повышенного содержания сахара. Это - томатная паста "Дядя Ваня".

Во многих остальных нашли не только сахар, но и следы пестицидов, перебор соли, нитратов, нарушения технологических рекомендаций при приготовлении.

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