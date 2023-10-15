Гадость в привлекательной упаковке: Роскачество назвало марки сливочного масла покупать которые не стоит даже по акции

В Роскачестве изучили самые популярные торговые бренды сливочного масла жирностью 72,5%. В итоге выводы экспертов оказались неутешительными.

Среди популярных образцов нашлись 10 марок, которые вообще не являются сливочным маслом - в них найдены пальмовое и кокосовое масло, жиры растительного происхождения, что указывает на то, что производители заменили дорогие коровьи сливки на дешевый растительный продукт. Это - фальсификация.

Четыре марки такого "масла" произвели в Московской области, три - в Челябинске. По одной - в Амурской области, Волглограде и на Ставрополье.

В семи марках нашли кишечную палочку, которая может свидетельствовать о нарушении технологического производственного процесса.

